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Agenparl

На Сахалине военнослужащие ВВО посетили музей «Победа»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020

15.11.2020 (06:59)

Военнослужащие по призыву одной из воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине посетили выставку «Слава российского оружия», которая проходит в музейно-мемориальном комплексе «Победа».

Выставка посвящена развитию оружейного дела в России и труду мастеров-оружейников XVIII-ХХ веков, а также подвигам отечественных войск в Первой и Второй мировых войнах. Отдельная экспозиция посвящена освобождению Сахалина и Курильских островов от захвата милитаристской Японии.

Пройдя по многочисленным залам выставки, военнослужащие окунулись в 300-летнюю историю развития российского оружия, узнали о ключевых моментах отечественной военной истории, достижениях инженерной мысли и непревзойденном мастерстве тульских оружейников.

Среди множественных экспонатов посетители выставки увидели сабли, алебарды, мушкетоны, карабины, пистолеты и другое вооружение второй половины XVIII – первой половины ХХ веков.

Выставка «Слава российского оружия» проходит в рамках национального проекта «Культура» «Творческие люди». Экспонаты в Южно-Сахалинск были привезены из Тульского государственного музея оружия.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324699@egNews

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