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На российской военной базе в Таджикистане начался отопительный сезон

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020

15.11.2020 (12:35)

В военных городках Душанбе и Бохтаре 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, начался отопительный сезон объектов казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений.

Для обеспечения полноценной работы котельных военной базы за зимний период планируется израсходовать около 2 тыс. тонн твердого топлива. На прикотельных топливных хранилищах уже создан необходимый запас каменного угля.

С начала сентября в ходе подготовки к отопительному сезону специалистами теплохозяйства базы были выполнены профилактические работы по осмотру и обслуживанию теплотрасс. Проведены работы по промывке систем отопления, ревизии и опрессовке тепловых узлов, а также ремонтные и регламентные работы на котельном оборудовании. Для обеспечения эксплуатации объектов в течении всего зимнего периода организованы дежурные аварийно-ремонтные бригады.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324741@egNews

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