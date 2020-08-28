На решающей гонке за первенство в военно-технической эстафете российский военнослужащий стал лидером на этапе состязаний «Дорожный патруль-2020»

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28.08.2020 (12:30)

На решающей гонке за первенство в военно-технической эстафете российский военнослужащий лейтенант Рустам Шириязданов стал лидером в российской команде на этапе состязаний «Дорожный патруль-2020», улучшив свой собственный рекорд прошлого заезда в гонке за личное первенство на 30 секунд.

«На большом адреналине прошли, было сложно, но мы это сделали», – сообщил Рустам Шириязданов после окончания заезда.

«В целом заезд отличается по состоянию духа, большая ответственность, сейчас, я был более настроен. В целом переживал за команду, за результат и время общего зачета», – подытожил офицер российской сборной.

Особенностью сегодняшнего состязания для команд-участниц стала большая пройденная дистанция (около 20 километров), в ходе которой необходимо было потушить три очага возгорания, оказать первую помощь трем военнослужащим, условно пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, а также поразить 21 мишень из 9-мм пистолета ПМ и 5,45 мм автомата АКСУ -74.

Сегодня команда Российской Федерации снова первая вышла на старт состязаний «Дорожный патруль-2020» в Узбекистане.

Зрелищные элементы трассы военно-технической эстафеты (холм, габаритный коридор, эстакада, косогор с уклоном свыше 27 градусов) преодолеваются инспекторами военной автомобильной инспекции на автодроме общевойскового полигона Кокандский Республики Узбекистан в ходе проведения международного конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр – 2020.

Заезды осуществляются на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3», произведенных в Узбекистане.

Основные мероприятия состязательной части международного конкурса будут проходить в период до 2 сентября включительно.

Конкурс «Дорожный патруль» проходит в два этапа: первый этап – «Соревнование специалистов» – экстремальное вождение с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальная гонка, замена колеса, регулирование дорожного движения, разгон и экстренное торможение, экстремальная параллельная парковка; второй этап – «Военно-техническая эстафета» (командная гонка). Длина трассы составляет 3 км с оборудованными на ней препятствиями. Кроме этого, команды будут поражать имитационные мишени, применяя стрелковое оружие.

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые пройдут на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, в 2019 году он проводился на территории Исламской Республики Иран.

Подготовка к соревнованиям проводится с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса.

Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12310572@egNews