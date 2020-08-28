venerdì, Agosto 28, 2020
Breaking News

COVID, SALVINI: CHE SQUALLORE L’INCAPACE ZINGARETTI, HA PAURA DI PERDERE ELEZIONI E…

YOUR CHANCE TO BE THE BRITISH HIGH COMMISSIONER TO INDIA

FOREIGN MINISTER HAAVISTO VISITS VILNIUS AND TALLINN

VACCINE UPDATE: ISSUE 311, AUGUST 2020

ECONOMY: UNPRECEDENTED FALL IN OECD GDP BY 9.8% IN Q2

REFERENDUM: PRIMA INIZIATIVA DEM PER IL Sì IL 2 SETTEMBRE

L. LINKEVIčIUS: ONLY NEW, TRANSPARENT ELECTION CAN RESOLVE BELARUS’ POLITICAL AND MORAL…

USA: CHIUSA LA CONVENTION REPUBBLICANA CON L’INVESTITURA DI TRUMP

LIBERARE MARIA, OSTAGGIO DELLE MAFIE

URAGANO LAURA: LE FERITE DI HAITI NON SI RIMARGINANO

Agenparl
Image default
Home » На решающей гонке за первенство в военно-технической эстафете российский военнослужащий стал лидером на этапе состязаний «Дорожный патруль-2020»

На решающей гонке за первенство в военно-технической эстафете российский военнослужащий стал лидером на этапе состязаний «Дорожный патруль-2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 28 agosto 2020
28.08.2020 (12:30)

На решающей гонке за первенство в военно-технической эстафете российский военнослужащий лейтенант Рустам Шириязданов стал лидером в российской команде на этапе состязаний «Дорожный патруль-2020», улучшив свой собственный рекорд прошлого заезда в гонке за личное первенство на 30 секунд.

«На большом адреналине прошли, было сложно, но мы это сделали», – сообщил Рустам Шириязданов после окончания заезда.

«В целом заезд отличается по состоянию духа, большая ответственность, сейчас, я был более настроен. В целом переживал за команду, за результат и время общего зачета», – подытожил офицер российской сборной.

Особенностью сегодняшнего состязания для команд-участниц стала большая пройденная дистанция (около 20 километров), в ходе которой необходимо было потушить три очага возгорания, оказать первую помощь трем военнослужащим, условно пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, а также поразить 21 мишень из 9-мм пистолета ПМ и 5,45 мм автомата АКСУ -74.

Сегодня команда Российской Федерации снова первая вышла на старт состязаний «Дорожный патруль-2020» в Узбекистане.

Зрелищные элементы трассы военно-технической эстафеты (холм, габаритный коридор, эстакада, косогор с уклоном свыше 27 градусов) преодолеваются инспекторами военной автомобильной инспекции на автодроме общевойскового полигона Кокандский Республики Узбекистан в ходе проведения международного конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр – 2020.

Заезды осуществляются на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3», произведенных в Узбекистане.

Основные мероприятия состязательной части международного конкурса будут проходить в период до 2 сентября включительно.

Конкурс «Дорожный патруль» проходит в два этапа: первый этап – «Соревнование специалистов» – экстремальное вождение с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальная гонка, замена колеса, регулирование дорожного движения, разгон и экстренное торможение, экстремальная параллельная парковка; второй этап – «Военно-техническая эстафета» (командная гонка). Длина трассы составляет 3 км с оборудованными на ней препятствиями. Кроме этого, команды будут поражать имитационные мишени, применяя стрелковое оружие.

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые пройдут на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, в 2019 году он проводился на территории Исламской Республики Иран.

Подготовка к соревнованиям проводится с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса.

Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12310572@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More