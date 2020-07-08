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Agenparl

На полигоне Раевский стартовало тактико-специальное учение с подразделениями МТО Новороссийского соединения ВДВ

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 08 luglio 2020

08.07.2020 (09:00)

Накануне, на полигоне Раевский под Новороссийском стартовало тактико-специальное учение с подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

«Основной целью учения является совершенствование полевой выучки личного состава и боевой слаженности подразделений материально-технического обеспечения, а также апробация новых методов и способов организации МТО» – отметил руководитель учения заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по материально-техническому обеспечению генерал-майор Нариман Тимергазин.

«В ходе учения личному составу подразделений предстоит подготовить вооружение, военную и специальную технику, запасы материальных средств к маршу и перевозке морским транспортом, а также выполнить задачи по подвозу материальных средств» – подчеркнул руководитель учения.

Учение пройдет в три этапа.

На первом этапе личный состав подразделений был поднят по учебной тревоге и выдвинулся на штатной технике в район сосредоточения с запасами боеприпасов, материальных средств и горючего для обеспечения боевых действий основных частей и подразделений соединения.

В ходе второго этапа командирам предстоит провести слаживание подразделений, принять решение на действия батальона и совершить марш в район ожидания перед погрузкой на большие десантные корабли (БДК).

На третьем этапе будет проведена погрузка на БДК и осуществлена перевозка морским транспортом подразделений МТО в указанный район, где будет организована работа по всестороннему обеспечению боевых действий.

Всего к учению привлечено более 500 человек личного состава и около 100 единиц военной и специальной техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300758@egNews

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