На полигоне Раевский стартовало тактико-специальное учение с подразделениями МТО Новороссийского соединения ВДВ

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 08 luglio 2020
08.07.2020 (09:00)
Накануне, на полигоне Раевский под Новороссийском стартовало тактико-специальное учение с подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.
«Основной целью учения является совершенствование полевой выучки личного состава и боевой слаженности подразделений материально-технического обеспечения, а также апробация новых методов и способов организации МТО» – отметил руководитель учения заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по материально-техническому обеспечению генерал-майор Нариман Тимергазин.
«В ходе учения личному составу подразделений предстоит подготовить вооружение, военную и специальную технику, запасы материальных средств к маршу и перевозке морским транспортом, а также выполнить задачи по подвозу материальных средств» – подчеркнул руководитель учения.
Учение пройдет в три этапа.
На первом этапе личный состав подразделений был поднят по учебной тревоге и выдвинулся на штатной технике в район сосредоточения с запасами боеприпасов, материальных средств и горючего для обеспечения боевых действий основных частей и подразделений соединения.
В ходе второго этапа командирам предстоит провести слаживание подразделений, принять решение на действия батальона и совершить марш в район ожидания перед погрузкой на большие десантные корабли (БДК).
На третьем этапе будет проведена погрузка на БДК и осуществлена перевозка морским транспортом подразделений МТО в указанный район, где будет организована работа по всестороннему обеспечению боевых действий.
Всего к учению привлечено более 500 человек личного состава и около 100 единиц военной и специальной техники.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300758@egNews