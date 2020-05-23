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Home » На полигоне в Псковской области спецназовцы уничтожили командный пункт условного противника

На полигоне в Псковской области спецназовцы уничтожили командный пункт условного противника

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 23 maggio 2020

23.05.2020 (18:13)

На полигоне в Псковской области разведчики соединения специального назначения Западного военного округа уничтожили командный пункт условного противника.

По замыслу тактико-специального учения разведывательные органы были выведены в назначенный район воздушным путём, парашютным способом.

После сбора на площадке приземления военнослужащие совершили марш протяженностью свыше 15 километров с целью отрыва от возможного преследования вероятным противником. Проведя поиск в районе разведки, спецназовцы обнаружили узел связи командного пункта противника. После тщательной доразведки объекта, командиром группы было принято решение о проведении налета с целью захвата документов и образцов техники связи. Отходя после выполнения задачи, разведчики навели на обнаруженные командный пункт и узел связи ракетный удар.

Тактико-специальное учение носило плановый характер. Всего в мероприятии приняло участие более 150 военнослужащих, более 10 единиц техники, вертолёты армейской авиации.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293855@egNews

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