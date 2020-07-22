На полигоне ВВО «Цугол» командиры мотострелковых батальонов совершенствуют навыки управления подразделениями, армейской авиацией и расчетами БЛА

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 22 luglio 2020

22.07.2020 (07:00)

На полигоне Восточного военного округа «Цугол» в Забайкалье в рамках масштабного тактического учения командиры мотострелковых батальонов совершенствуют навыки управления подразделениями, армейской авиацией и расчетами БЛА.

Одним из элементов учения стало проведение тактических эпизодов с боевой стрельбой поочередно для нескольких мотострелковых батальонов. В ходе практических действий экипажи танков и БМП выполнили боевые стрельбы на максимальную дальность для уничтожения условного противника в глубине его обороны. Огневую поддержку с воздуха танкистам и мотострелкам оказали экипажи вертолетов Ми-24п армейской авиации объединения ВВС и ПВО ВВО.

Разведку и проверку эффективности огневого поражения целей выполнили расчеты БЛА «Орлан-10».

Ранее, были отработаны вопросы перемещения и развертывания подразделений, инженерного оборудования районов, рубежей обороны. Проведена инженерная разведка маршрутов выдвижения колонн боевой техники, выполнен мониторинг РХБ обстановки на пунктах управления и районах сосредоточения мотострелковых соединений.

В тактическом учении принимает участие около 4000 военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений, задействовано около 600 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72БЗ, ствольная и реактивная артиллерия, вертолеты, беспилотная авиация.

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