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На полигоне ВВО «Цугол» командиры мотострелковых батальонов совершенствуют навыки управления подразделениями, армейской авиацией и расчетами БЛА

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 22 luglio 2020

22.07.2020 (07:00)

На полигоне Восточного военного округа «Цугол» в Забайкалье в рамках масштабного тактического учения  командиры  мотострелковых батальонов совершенствуют навыки управления подразделениями,  армейской авиацией и расчетами БЛА.

Одним из элементов  учения стало проведение тактических эпизодов с  боевой стрельбой  поочередно для нескольких мотострелковых батальонов. В ходе практических действий  экипажи танков и БМП выполнили боевые стрельбы на максимальную дальность для уничтожения  условного противника в глубине его обороны. Огневую поддержку с воздуха танкистам и мотострелкам оказали экипажи вертолетов Ми-24п армейской авиации объединения ВВС и ПВО ВВО.

Разведку и проверку эффективности огневого поражения целей выполнили расчеты БЛА «Орлан-10».

Ранее, были отработаны вопросы перемещения и развертывания  подразделений, инженерного оборудования районов, рубежей обороны. Проведена инженерная разведка маршрутов выдвижения колонн боевой техники, выполнен мониторинг РХБ обстановки на пунктах управления и районах сосредоточения мотострелковых соединений.

В тактическом учении принимает  участие около 4000 военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений, задействовано около 600 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72БЗ, ствольная и реактивная артиллерия, вертолеты, беспилотная авиация.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303319@egNews

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