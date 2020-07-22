На полигоне ВВО в Бурятии в ходе стрельб уничтожено более 500 мишеней

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 22 luglio 2020

22.07.2020 (05:36)

С подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, прошли занятия по огневой подготовке, в том числе и в ночных условиях.

Военнослужащим предстояло выполнить более 10 упражнений контрольных стрельб из различных видов оружия с использованием ночных прицелов по радиоуправляемым мишеням. Для разведывательных и мотострелковых подразделений было установлено более 500 мишеней на дистанциях от 200 до 1200 метров.

Кроме огневой подготовки, военнослужащие продемонстрировали практические навыки в выборе огневой позиции, разведке целей, а также в смене огневых рубежей.

Завершающим этапом выполнения контрольного упражнения стала боевая стрельба из боевых машин пехоты с ходу и с короткими остановками.

Командиры взводов, рот, батальонов и их заместители, заняв места наводчиков-операторов, показали навыки владения штатным вооружением. Следом контрольное упражнение выполнили штатные наводчики-операторы и командиры боевых машин.

По результатам выполнения контрольных упражнений комиссия управления соединения высоко оценила подготовку личного состава подразделений.

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