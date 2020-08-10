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Agenparl

На подводных силах Тихоокеанского флота проведено учение по спасению экипажа атомной подводной лодки

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 10 agosto 2020

10.08.2020 (05:14)

На Камчатке на базе подводных сил Тихоокеанского флота проведено учение по организации спасения экипажа атомного подводного крейсера при условном получении им повреждений и потере плавучести.

В ходе борьбы за живучесть личный состав одной из подводных лодок отрабатывал нормативы одевания индивидуальных средств защиты, герметизации условно поврежденного отсека и взаимодействие личного состава аварийного отсека с центральным постом. Дополнительно руководителем учения были проверены действия аварийных партий субмарины при поступлении воды в отсек.

Кроме того, была смоделирована ситуация потери плавучести атомохода и отработанs порядок действий личного состава при аварийном выходе из подводной лодки, а также подготовка, спуск на воду спасательных плотов и покидание корабля экипажем.  

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306218@egNews

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