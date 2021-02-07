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Home » На Первенстве РФ по стрельбе из лука воспитанники спортивной школы филиала ЦСКА в Хабаровске завоевали «золото»

На Первенстве РФ по стрельбе из лука воспитанники спортивной школы филиала ЦСКА в Хабаровске завоевали «золото»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021

07.02.2021 (16:30)

В г. Орел состоялось Первенство РФ по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие 319 спортсменов, в том числе 5 воспитанников СШ (ОРК) Спортивного центра (г. Чита) филиала ЦСКА/Хабаровск.

В результате напряженных многочасовых состязаний, потребовавших от лучников полной отдачи сил, концентрации внимания, выдержки и психологической устойчивости, в составе команды Забайкальского края Денис Красюков (тренер Д.Ц. Жигжитова) и Алдар Балдандоржиев (тренер Ц.Ц. Анандаев) стали чемпионами в дисциплине блочный лук. Третьим вместе с армейцами за команду Забайкалья выступал Батор Мытыпов.

Второе место в командных соревнованиях в этой дисциплине у юниоров заняли спортсмены из Чувашской Республики Артур Гареев, Александр Кузменков и Василий Прохоров. А на третье место вышла команда лучников из Москвы в составе Григория Никогосяна, Филиппа Богданова и Ивана Кукушкина.

Кроме того, в личном зачете Денис Красюков стал серебряным призером Первенства РФ, уступив своему земляку Батору Мытыпову и обойдя москвича Григория Никогосяна, завоевавшего «бронзу».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342839@egNews

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