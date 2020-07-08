На остров Врангеля военные экологи ВВО отправятся в конце июля

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 08 luglio 2020

08.07.2020 (05:22)

Сводное экологическое подразделение Восточного военного округа для работ по очистке от металлолома острова Врангеля, отправится коллекторным судном Тихоокеанского флота в конце июля текущего года.

Всего на остров Врангеля отправятся более 40 военнослужащих, будет задействовано свыше 10 единиц техники и около 20 единиц специального технологического оборудования. Работы на острове будут производиться с применением бульдозера, современных автомобильных кранов, самосвалов, гусеничных транспортеров (МТЛБВ).

В этом сезоне в районе бухты «Сомнительная» (аэродром «Звездный») планируется собрать, подготовить к вывозу около 150 тонн металлолома. Вывоз металлического мусора будет организован судном сторонней организации в 2021 году.

Кроме того, в этом районе запланировано развернуть стационарный лагерь для проживания военнослужащих экологического подразделения ВВО.

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