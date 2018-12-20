На оба полюса: российские ученые в 2019 году исследуют запасы Арктики и Антарктики

(agenparl) – moscow gio 20 dicembre 2018

Опубликовано: 20 декабря 2018

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Согласован план экспедиции научно-исследовательских судов Росрыболовства на 2019 год: одним из ключевых событий станет совместная Антарктическая экспедиция Росрыболовства и Российской Академии наук.

Для организации рейса будет создана специальная рабочая группа. Соответствующее поручение дал заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на заседании Совета директоров научно-исследовательских институтов Росрыболовства 19 декабря.

Директор ВНИРО Кирилл Колончин доложил о доработанном плане и показателях экспедиционных исследований на 2019 год. в частности, планируется увеличить общее количество судосуток в море. Вырастет продолжительность береговых и речных исследований и облетов, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Объем финансирования экспедиций остается на уровне 2018 года, вместе с тем, предусмотрено целевое финансирование экспедиции в Антарктику и компенсация удорожания топлива в 2019 году.

В рамках подготовки Антарктической экспедиции в мае-июле 2019 года будет проведен ремонт судна «Атлантида». Начало антарктического рейса запланировано на вторую половину ноября 2019 года и продлится 1,5 месяца. Подготовлена программа и план-график работ НИС «Профессор Кагановский» на международной съемке в районах зимовки лососей в Северной Пацифике с 30 января по 15 марта 2019 года. На обратном пути НИС проведет исследования ресурсов батипелагических рыб подводных поднятий Императорского хребта.

На заседании также рассмотрен и утвержден проект программы ресурсных исследований трансарктического рейса НИС «Профессор Леванидов» и координации этих работ с Российской академией наук. Планируется, что НИС преодолеет почти 13 тыс. км по маршруту из Дальневосточного в Северный бассейн. Старт запланирован на начало сентября. Специалисты проведут тралово-акустические, гидрологические, планктонные и бентосные (дночерпательные) съемки в Чукотском, Восточно-Сибирском, Лаптевых и Карском морях.

Цели рейса – поиск и оценка новых запасов водных биоресурсов, перспективных для промыслового освоения; оценка фонового состояния морских экосистем российского континентального шельфа в районах разработки и добычи углеводородного сырья; выяснение механизмов функционирования арктических морских экосистем; комплексная оценка и прогноз их состояния на среднесрочную перспективу в условиях меняющего климата и растущего антропогенного воздействия. Основные объекты исследования – треска, палтус, камбалы, сайка, краб стригун опилио, навага, корюшка, сельдь, сиговые.

Запланированы первые исследования в море Лаптевых, разведка в его акватории запаса краба-стригуна опилио, а также поиск его поселений в Восточно-Сибирском и Карском морях.

Как отметил Кирилл Колончин, выполнение исследований судами «Профессор Леванидов» и «Академик Келдыш» (ИО РАН) по согласованной программе в весенний и осенний сезоны не имеет аналогов в истории изучения Арктики. Это позволит не только оценить промысловые запасы, но и понять механизмы функционирования арктических морских экосистем, дать комплексную оценку их состояния и прогноз изменения в ближайшее время.

Источник: Пресс-служба Росрыболовства

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