На международном учении «Дружба-2020»в Пакистане военнослужащим ВС РФ предоставили возможность просмотра российских новостных телеканалов

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14.11.2020 (22:30)

Командование сухопутных войск вооружённых сил Исламской Республики Пакистан предоставили возможность военнослужащим Минобороны России просмотра новостных российских телеканалов на совместном военном учении «Дружба-2020». Пакистанские коллеги обеспечили доступ ко всем центральным телеканалам с помощью современных телевизионных приемников.

Офицеров и личный состав разместили в специально подготовленных комнатах, оборудованных цифровыми телевизорами, кулерами с питьевой водой и кондиционерами.

На досуге военнослужащие также проводят спортивные состязания по баскетболу, волейболу, регби, футболу.

В совместном российско-пакистанском учении «Дружба-2020» принимают участие более 70 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО). Мероприятие направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

Целью совместного учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан. Оно продлится до 19 ноября с.г.

Справочно :

Совместное учение проводится на территории полигона сил специальных операций в н.п. Тарбела, а также на базе Национального антитеррористического центра в н.п.Пабби Исламской Республики Пакистан.

Совместное российско-пакистанское учение «Дружба» проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие горной мотострелковой бригады и роты спецназа ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.

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