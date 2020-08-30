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Home » На международном конкурсе «Чистое небо» сохраняется интрига

На международном конкурсе «Чистое небо» сохраняется интрига

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 30 agosto 2020

30.08.2020 (07:30)

На международном конкурсе «Чистое небо» сохраняется интрига. Позади уже два этапа конкурса, но о явном распределении мест пока говорить рано. Все решит заключительный третий этап «Гонка преследования». Однако, по мнению самих участников конкурса, команда из Камбоджи продолжает удивлять своими успехами и по-прежнему остается в лидерах, не смотря на отсутствие опыта участия в подобных соревнованиях.

Точное распределение мест во втором этапе определит судейская комиссия после подсчета штрафного времени и просмотра материала средств объективного контроля.

Прошедший второй этап «Спринтерская гонка» включал боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолёт и скоростные воздушные цели, также из танкового пулемета Калашникова необходимо было поразить мишени имитирующие беспилотные летательные аппараты Водители БТР-82А из Белоруссии, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Пакистана, России и Узбекистана состязались в мастерстве вождения бронетехники с преодолением препятствий холм, косогор, змейка, колейный мост, восьмерка, противотанковый ров.

Третий, заключительный соревновательный день назначен на 1 сентября. Порядок выхода команд на старт «Гонки преследования», в соответствии с положением определяется по итогам предыдущих этапов. Заезд первой команды состоится в 8.00.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311133@egNews

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