На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Военная академия РВСН помимо участия в научно-деловой программе представит экспозицию к своему 200-летию

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 maggio 2020
31.05.2020 (21:46)
На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» будет открыта экспозиция к 200-летию Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В ней будут представлены достижения и лучшие работы преподавателей и научных сотрудников академии и её филиала.
В настоящее время организована подготовка к проведению круглых столов с участием в них специалистов РВСН в рамках научно-деловой программы. Это уникальная возможность поучаствовать в обсуждении наиболее актуальных вопросов, направленных на развитие вооружения, военной и специальной техники. В этих мероприятиях примут участие специалисты ведущих предприятий промышленности, научных организаций, а также вузов.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295174@egNews