На легендарном ледоколе «Красин» открылась выставка «Летопись грозной эпохи»

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 27 giugno 2020

27.06.2020 (09:30)

Филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин» в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в преддверии проведения Главного военно-морского парада представил выставку книг из научной библиотеки «Летопись грозной эпохи». Выставка включает коллекцию книг посвященных как истории советского военного морского флота в годы войны, так и истории полярных конвоев союзников.

С материалами выставки смогут ознакомиться курсанты военно-морских учебных заведений, военнослужащие частей, непосредственно подчиненных Главному командованию ВМФ, жители и гости Морской столицы.

В первом разделе выставки наибольший научный интерес представляет собрание работ, посвященных истории флотов России и Советского Союза «Краснознаменный Северный флот», «Краснознаменный Тихоокеанский флот», «Краснознаменный Черноморский флот». Все книги серии были написаны профессиональными историками, теоретиками военного дела (д. и. н., капитан 1 ранга И. А. Козлов, д. в.-м. н., капитан 1 ранга В. С. Шломин) и выдержали большое количество переизданий. Отдельный том написанный этими же учеными «Краснознаменный Балтийский флот в героической обороне Ленинграда» также представлен на выставке.

Важным изданием для изучения роли советского Военно-Морского Флота в годы Войны является, представленный на выставке, биографический сборник «Герои Советского Союза Военно-Морского Флота, 1937–1945», составителем которого был выдающийся советский военачальник адмирал и 1-ый заместитель начальника Главного штаба ВМФ В. Н. Алексеев. Из новейших сборников исторических источников отметим юбилейное издание «Моряки-балтийцы в боях за Родину (1941–1945)», подготовленное коллективом Калининградского регионального отделение Академии военно-исторических наук.

Кроме монографий и сборников документов выставка включает также примеры издания научно-популярной литературы. Так о героической гибели ледокольного парохода «А. Сибиряков» можно прочитать в документальной повести Л. А. Новикова и А. К. Тараданкина. Работа Г. А. Руднева «Огненные рейсы» включает отдельные очерки об участии гражданских судов Торгового флота СССР в боевых операциях. Один из очерков посвящен героическому походу ледокола «Красин» в составе конвоя PQ-15.

Второй раздел выставки посвящен истории полярных конвоев и поставкам союзников СССР. Здесь представлен первый вышедший в СССР сборник материалов «Братство северных конвоев, 1941–1945». В данном сборнике были собраны отдельные не публиковавшиеся ранее документы, исследования историков, статистически данные о поставках, потерях союзных флотов, маршрутах движения. В дальнейшем было выпущено еще несколько аналогичных изданий, например, сборники «Конвои: Исследования, воспоминания, библиография, документы» (Архангельск, 1995), «Полярные конвои» (Москва, 2003) или «Полярный конвой. Воспоминания участников» (Санкт-Петербург, 2015).

Большой интерес представляют также источники личного происхождения – дневники и воспоминания самих участников полярных конвоев. На выставке представлены перевод воспоминаний американского ветерана конвоя PQ-13 Джона Хэйнса «Холодная ярость», а также сборник повестей «Три корвета» («Корвет Флота Ее Величества», «Корвет с Восточного побережья», «Командование корветом»), написанных морским офицером и участником северных конвоев Николасом Монсарратом.

В качестве примеров современных научных исследований истории союзной помощи представлены исследования А. П. Вислых «Хроника полярных конвоев» и норвежского историка Харольда Хенриксена «Мурманские конвои. Военная драма в Арктике и ее участники».

«Очень важным является то, что в год 75-летия Великой Победы и в преддверии проведения Главного военно-морского парада, и Центральный военно-морской музей, и филиал музея Мирового океана – ледокол «Красин» представляют общественности уникальные исторические страницы боевой летописи нашего Военно-Морского Флота», – отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Новости по теме:

Метки:

К списку новостей

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12299261@egNews