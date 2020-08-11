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Agenparl

На Кубани около 1000 разведчиков ЮВО в ходе учения десантировались в тыл условного противника

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 11 agosto 2020

11.08.2020 (12:25)

Около 1000 разведчиков Южного военного округа (ЮВО) совершили марши комбинированным способом в район проведения специального учения с разведывательными подразделениями ЮВО на Кубани.

Подразделения разведки десантировались парашютным и беспарашютным способами из вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35, а также совершили марши на специальных машинах «Тигр», «Тайфун» и «Тайфуненок» по пересеченной местности.

Группы отработают диверсионно-разведывательную деятельность в районе развернутых командных пунктов мотострелковых подразделений с фото- и видеофиксацией расположения военной и специальной техники, выведение из строя транспортных средств и полевых узлов связи условного противника, а также пленение военнослужащих с целью добычи оперативной информации.

Данная методика хорошо зарекомендовала себя на всех прошедших учениях на местности, внося эффект реального противостояния группировок войск в современном общевойсковом бою.

Всего в специальных учениях разведывательных подразделений принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе новейшие бронеавтомобили «Тайфун», «Тайфуненок», «Тигр», «Рысь». Для доставки разведывательных групп в тыл условного противника применяются вертолеты МИ-8АМТШ и Ми-35 армейской авиации ЮВО.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306491@egNews

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