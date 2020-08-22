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Home » На конкурсе «Десантный взвод-2020» определена международная судейская коллегия

На конкурсе «Десантный взвод-2020» определена международная судейская коллегия

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020

22.08.2020 (13:45)

Сегодня, в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении, на брифинге с представителями команд стран-участниц конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод» определена судейская коллегия и вручены сертификаты на право судейства Международного конкурса «Десантный взвод – 2020».

В ходе брифинга судьи обсудили положение о конкурсе, перечень нарушений за которые начисляются штрафные санкции в виде минут или баллов, а также проблемные и спорные вопросы по каждому этапу конкурса.

Всем судьям вручили нарукавные повязки и сертификаты на право судейства, а также разъяснили их права и обязанности.

Первый этап конкурса «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска на 10 километров стартует 24 августа с.г. в городе Пскове на вертолетной площадке «Шабаны» и площадке приземления «Кислово» в Псковской области.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308955@egNews

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