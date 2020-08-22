На конкурсе «Безопасная среда» АрМИ – 2020 состоялась жеребьевка

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020

22.08.2020 (21:00)

На полигоне «Песочное» (Ярославской области) прошла жеребьёвка, на которой определена последовательность выступления команд в ходе международного конкурса «Безопасная среда».

23 августа наряду с торжественной церемонией открытия состязаний состоится первый этап «Индивидуальная гонка». Согласно жребию первыми на старт выйдут команды из Республики Беларусь, Китайской Народной Республики и Социалистической Республики Вьетнам.

Сборная Российской Федерации выступит в третьем и четвертом заездах. Женские экипажи, сформированные из курсантов Военной академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко будут стартовать седьмыми.

Завершит программу первого конкурсного дня «Безопасной среды» «индивидуальная гонка» представителей Королевства Камбоджа.

Всего же в конкурсе на лучший экипаж РХБ разведки примет участие 10 команд. Причём две из них – мужская и женская, будут представлять Российскую Федерацию.

Помимо «индивидуальной гонки» в программу соревнований включены состязания по «огневой подготовке» и «эстафета».

Трассы полигона «Песочное», где традиционно проходит конкурс «Безопасная среда» максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

В ходе индивидуальной гонки водителям разведывательных химических машин РХМ-4, предстоит продемонстрировать навыки вождения специальной техники на замкнутом маршруте общей протяжённостью 5 500 метров.

На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе же самого зрелищного этапа – эстафеты – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

В конкурсе участвуют команды из 9 стран – из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджа, Республики Мозамбик.

Международный конкурс «Безопасная среда-2020» пройдет на полигоне «Песочное» в период с 23 по 29 августа.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309015@egNews