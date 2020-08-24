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Agenparl

На конкурсе «Авиадартс-2020» прошла жеребьёвка мишеней

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 24 agosto 2020
24.08.2020 (02:30)

На аэродроме Дягилево под Рязанью прошла жеребьевка мишеней для экипажей, участвующих в Международном конкурсе «Авиадартс-2020».

Экипажи истребительной, штурмовой и армейской авиации «слепым жребием» выбрали цели для ракетного, бомбового и стрелкового вооружения.

У каждого из участников соревнований будет один вылет для обнаружения цели, повторным заходом летчикам предстоит выполнить боевое применение авиационных средств поражения на зачет.

Первый полеты в рамках конкурса пройдут уже 24 августа, в ходе которых конкурсантам предстоит выполнить задачи воздушной навигации и техники пилотирования в составе пар.

Торжественная церемония  открытия Международного конкурса «Авиадартс-2020 прошла накануне в Рязани на аэродроме Дягилево

Входе конкурса летчики будут соревноваться в следующих зачетных дисциплинах: физическая подготовка (нормативы на ловкость, скорость, силу и координацию), воздушная разведка (обнаружение целей в заданном квадрате с указанием координат), навигация (прохождение контрольных точек в заданное время), техника пилотирования (выполнение комплекса фигур пилотажа в составе пары), боевое применение по наземным целям (бомбометание, пуски ракет и стрельба из пушек по назначенным мишеням).

В соревнованиях принимают участие более 40 экипажей. Каждая команда выступает на своей авиационной технике. (Задействованы самолеты: Су-35с, Су-30см, Су-25 различной модификации, Як-130; вертолеты: Ка-52, Ми-28н, Ми-24, Ми-8 различной модификации).

Зачет будет проводиться в 4 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация  на транспортно-боевых вертолетах.

На полигоне Дубровичи в Рязанской области для проведения всеармейского этапа конкурса будет представлено около 60 уникальных наземных целей. На территории полигона сформирована мишенная обстановка из 12 типов целей, включающих тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени. Для участников соревнований будут представлены такие мишени, как аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов автомобильной техники, объекты инфраструктуры и многие другие.

Конкурс продлится до 5 сентября с.г.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309280@egNews

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