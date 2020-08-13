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Agenparl

На Камчатку после длительного выполнения задач в море вернулся атомный подводный крейсер «Омск»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 13 agosto 2020

13.08.2020 (06:00)

На Камчатку, в пункт постоянного базирования, после успешного выполнения задач длительного плавания вернулся атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Омск».

Церемония встречи прошла в торжественной обстановке. На пирсе моряков-подводников встречали заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник главного военно-политического управления Вооруженных Сил генерал-полковник Андрей Картаполов, представители командования подводных сил Тихоокеанского флота, временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов, офицеры штаба соединения подводных лодок, а также родные и близкие подводников.

На митинге, который состоялся на пирсе сразу после швартовки, генерал-полковник Андрей Картаполов от имени Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу поздравил подводников с успешным выполнением поставленных задач, пожелал морякам дальнейших успехов в боевой подготовке и по традиции вручил командиру крейсера «Омск» капитану 1 ранга Евгению Зорину жареного поросенка.

Также экипаж «Омска» поздравили командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев и врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

В честь возвращения подводной лодки из дальнего похода для личного состава подводных сил ТОФ и гостей с концертом выступил Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, который накануне прибыл в Вилючинск.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306929@egNews

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