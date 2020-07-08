На Камчатке экипажи высотных истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ отрабатывают сложные полётные задания в составе групп

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 08 luglio 2020

08.07.2020 (07:30)

В соответствии с планом боевой подготовки экипажами морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке проводится отработка групповых полётов с выполнением сложных полётных заданий.

В учебно-тренировочных полетах задействованы высотные истребители-перехватчики МиГ-31 авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России.

Лётчики отрабатывают одновременный взлет парами, поиск противника и воздушную атаку, а также технику пилотирования и полет по заданному маршруту в составе группы.

Главной целью учебно-тренировочных полетов является повышение боевой готовности и эффективности действий экипажей истребительной эскадрильи при выполнении задач по своему предназначению в составе групп.

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