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Home » На Камчатке судно обеспечения ТОФ выполнило первый в 2020 году переход по доставке грузов для отдаленных подразделений
Agenparl Pусский Difesa Politica Estera Social Network

На Камчатке судно обеспечения ТОФ выполнило первый в 2020 году переход по доставке грузов для отдаленных подразделений

by Redazione0

(AGENPARL) – Moscow, mar 21 gennaio 2020

Министерство обороны Российской Федерации : Подробнее

(Минобороны России)

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Судно вспомогательного флота из состава отряда судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке выполнило первый в 2020 году переход по доставке материальных средств для обеспечения жизнедеятельности отдаленных подразделений, расположенных на островах Курильской гряды.

Для нужд отдаленных военных объектов перевезено около 30 тонн вещевого и медицинского имущества, топлива и запасных частей для военной и специальной техники, а также свежие овощи и фрукты.

Доставка материальных средств проводится согласно текущего плана и осуществляется судами отряда обеспечения и гидрографическими судами в течение всего года.

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Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12271702@egNews

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