(AGENPARL) – Moscow, mar 21 gennaio 2020
(Минобороны России)
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Судно вспомогательного флота из состава отряда судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке выполнило первый в 2020 году переход по доставке материальных средств для обеспечения жизнедеятельности отдаленных подразделений, расположенных на островах Курильской гряды.
Для нужд отдаленных военных объектов перевезено около 30 тонн вещевого и медицинского имущества, топлива и запасных частей для военной и специальной техники, а также свежие овощи и фрукты.
Доставка материальных средств проводится согласно текущего плана и осуществляется судами отряда обеспечения и гидрографическими судами в течение всего года.
Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12271702@egNews