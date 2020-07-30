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На Камчатке расчеты ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-1С» провели тактическое учение

by Redazione01

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 30 luglio 2020

30.07.2020 (05:10)

На Камчатке проведено плановое тактическое учение расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-1С» Войск и сил на Северо-востоке России.

Личный состав подготовил технику к маршу и выполнил перебазирование из мест постоянной дислокации на дежурную позицию в прибрежной зоне Тихого океана. На марше охранение колонны отразило нападение разведывательно-диверсионной группы условного противника.

На побережье расчеты провели маскировку техники и заступили на дежурство по охране назначенного объекта. Отражая атаку средств воздушного нападения условного противника, расчёты С-400, осуществили электронные пуски зенитных управляемых ракет. В свою очередь, батареи ЗРПК «Панцирь» обеспечивали непосредственное прикрытие и наземную оборону позиций «Триумфов».

К учению привлекался личный состав управления полка, дивизионов и подразделений обеспечения, всего более 350 военнослужащих и 70 единиц военной и специальной техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304543@egNews

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