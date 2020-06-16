martedì, Giugno 16, 2020
Breaking News

GOVERNO, DA CDM VIA AL DECRETO PROROGA DALLA CIG

GOVERNMENT-FUNDED IMPERIAL COLLEGE COVID-19 VACCINE MOVES INTO FIRST HUMAN TRIALS

DEPARTMENT OF STATE RELEASES ANNUAL FISCAL TRANSPARENCY REPORT

DEPARTMENT OF STATE RELEASES ANNUAL FISCAL TRANSPARENCY REPORT

AMBASSADOR OF BELARUS V.BRYLEV MEETS THE PRESIDENT OF SERBIA

MEETING OF THE ADVISORY COMMITTEE ON INTERNATIONAL POSTAL AND DELIVERY SERVICES

MEETING OF THE ADVISORY COMMITTEE ON INTERNATIONAL POSTAL AND DELIVERY SERVICES

SENATO.IT – DDL S. 1845 – XVIII LEGISLATURA – ASSEGNAZIONE IN SEDE…

SENATO.IT – DDL S. 1845 – XVIII LEGISLATURA – ASSEGNAZIONE IN SEDE…

SENATO.IT – DDL S. 1845 – XVIII LEGISLATURA – FASE ITER

Agenparl

На Камчатке продолжается подготовка к торжественному прохождению войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 16 giugno 2020

16.06.2020 (03:00)

Войска Петропавловск-Камчатского гарнизона продолжают подготовку к торжественному прохождению в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее тренировки парадных расчетов проводились в краевом центре на территории соединения морской пехоты, с сегодняшнего дня военнослужащие гарнизона будут тренироваться на военном аэродроме Елизово.

  В тренировке в составе 12 сводных рот примут участие около 900 военнослужащих частей и соединений Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС), военнослужащих Пограничных войск ФСБ РФ по Восточному арктическому району, курсанты военно-учебного центра при Камчатском Государственном техническом университете. Ритм торжественному прохождению будет задавать сводный военный оркестр ОКВС.

Подготовкой парадных расчётов руководит начальник Береговых войск объединения полковник Динар Галиаскаров.

Все тренировки проводятся со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Перед началом тренировок подразделения РХБ защиты осуществляют дезинфекционную обработку территории.

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297428@egNews

Post collegati

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО применили тактику «кочующих» миномётов для уничтожения «противника» в Воронежской области

Redazione

На Камчатке продолжается подготовка к торжественному прохождению войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Redazione

Саперы Северного флота обезвредили 127 артиллерийских боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Заполярье

Redazione

Российские военнослужащие в Приднестровье провели третий этап состязаний среди специалистов ремонтников

Redazione

Военно-транспортная авиация провела завершающую тренировку над подмосковным Алабином в ходе подготовки к параду Победы в Москве

Redazione

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в Норвежское море

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More