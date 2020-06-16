(AGENPARL) – MOSCOW, mar 16 giugno 2020

16.06.2020 (03:00)

Войска Петропавловск-Камчатского гарнизона продолжают подготовку к торжественному прохождению в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее тренировки парадных расчетов проводились в краевом центре на территории соединения морской пехоты, с сегодняшнего дня военнослужащие гарнизона будут тренироваться на военном аэродроме Елизово.

В тренировке в составе 12 сводных рот примут участие около 900 военнослужащих частей и соединений Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС), военнослужащих Пограничных войск ФСБ РФ по Восточному арктическому району, курсанты военно-учебного центра при Камчатском Государственном техническом университете. Ритм торжественному прохождению будет задавать сводный военный оркестр ОКВС.

Подготовкой парадных расчётов руководит начальник Береговых войск объединения полковник Динар Галиаскаров.

Все тренировки проводятся со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Перед началом тренировок подразделения РХБ защиты осуществляют дезинфекционную обработку территории.

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