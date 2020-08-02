На Камчатке курсанты военно-учебного центра приняли военную присягу

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (06:40)

В г. Петропавловск-Камчатский состоялась торжественная церемония принятия военной присяги курсантами первого набора военного учебного центра при Камчатском государственном техническом университете.

Курсанты присягали на верность своему Отечеству перед Государственным флагом Российской Федерации и Боевым Знаменем отдельного Краснодарско – Харбинского дважды Краснознамённого соединения морской пехоты, на базе которого проходит учебный сбор. В стенах военно-учебного центра курсанты прошли полный курс подготовки по военно-учётным специальностям «командир отделения» и «радиотелеграфист».

После успешного окончания учебного сбора студентам, окончившим университет, будут присвоены воинские звания – «сержант» и «матрос» запаса.

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