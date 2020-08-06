На Камчатке корабельная поисково-ударная группа ТОФ применила реактивные бомбы и торпеды против подводной лодки условного противника

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 06 agosto 2020

06.08.2020 (08:01)

В рамках тактических учений соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) в составе двух малых противолодочных кораблей отработала у побережья Камчатки учебно-боевые задачи по поиску и атаке подводной лодки условного противника.

КПУГ противодействовала одна их атомных подводных лодок Подводных сил Тихоокеанского флота.

Тактическая группа кораблей во взаимодействии с экипажем палубного вертолета Ка-27 ПЛ провела совместный поиск подводной лодки условного противника, идентифицировала её и атаковала субмарину противолодочным оружием: малые проволочные корабли выполнили залп реактивными глубинными бомбами и торпедами.

В рамках учения экипажи МПК провели тренировки по совместному маневрированию, связи, а также осуществили профилактическое противодиверсионное гранатометание при стоянке кораблей на незащищенном рейде.

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