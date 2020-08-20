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Agenparl

На Камчатке истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации ТОФ провели воздушный бой на высотах более 20 тысяч метров

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 20 agosto 2020

20.08.2020 (08:30)

На Камчатке в рамках плана боевой подготовки лётчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России провели тренировку по перехвату на высотах, близких к предельным, условного нарушителя воздушного пространства России. Она стала одним из этапов совершенствования экипажами навыков пилотирования, необходимых для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне.

В воздушном бое были задействованы модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В роли нарушителя воздушной границы выступил один из названных самолётов. Перед его экипажем стояла задача на сверхзвуковой скорости, на высоте более 20 километров, проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж, а в случае обнаружения уйти от преследования.

На перехват цели был поднят другой высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, который выполнил самостоятельный поиск противника. После захвата цели лётчики произвели по ней электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности. По данным объективного контроля условная цель поражена. 

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308374@egNews

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