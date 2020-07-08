На Камчатке зенитчики морской пехоты ТОФ совершили многокилометровый марш на технике на полигон

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 08 luglio 2020

08.07.2020 (05:08)

В соответствии с планом боевой подготовки Береговых войск Тихоокеанского флота на Камчатке зенитное ракетно-артиллерийское подразделение соединения морской пехоты ТОФ в полном составе совершило марш на технике из места постоянной дислокации в район учебно-тренировочного комплекса «Радыгино».

По окончанию перехода в назначенный зенитный сектор военнослужащие дивизиона развернули палаточный лагерь, и произвели обслуживание техники.

В ходе полевого выхода с личным составом будут проведены тактические занятия, на которых военнослужащие проведут тренировки по специальной подготовке, с выполнением временных нормативов и учебно-боевых упражнений с боевой стрельбой.

Водители отработают навыки вождения гусеничных машин на танкодроме и совершат марш по пересеченной местности, с форсированием водных преград, в том числе в ночное время.

Расчеты зенитных самоходных установок ЗСУ-24 «Шилка» и «Стрела-10» выполнят боевые стрельбы по скоростным воздушным целям.

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