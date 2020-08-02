На Камчатке ведется благоустройство придомовых территорий военных городков

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (06:54)

Жилищно-коммунальная служба № 3 филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) на Камчатке проводит мероприятия по благоустройству придомовых территорий в военных городках края.

В данных мероприятиях, которые ранее несколько раз переносились из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, принимают участие военнослужащие и члены их семей, а также гражданский персонал, проживающий в жилищном фонде МО РФ.

Под руководством начальников домоуправлений г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово, Елизовского района, а также Вилючинского городского округа были организованы покосы травы, уборка скошенной травы и мусора на придомовых территориях, окрашены бордюры и малые архитектурные формы, высажены в землю цветы и кустарники.

Всего благоустроено более 25 придомовых территорий в 10 военных городках.

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