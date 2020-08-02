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Home » На заполярном полигоне Шары в Мурманской области прошли тактические учения батарей ЗРПК «Панцирь» СФ с боевой стрельбой

На заполярном полигоне Шары в Мурманской области прошли тактические учения батарей ЗРПК «Панцирь» СФ с боевой стрельбой

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (03:52)

На полигоне Шары отдельной мотострелковой бригады Северного флота, дислоцированной в Печенгском районе Мурманской области состоялось тактическое учение батарей зенитного ракетного полка соединения ПВО Северного флота на зенитных ракетно-пушечных комплексах «Панцирь–С1» с боевой стрельбой по наземным целям. В учении было задействовано более 10 боевых машин. Накануне они совершили 200-километровый марш из пункта постоянной дислокации на полигон.

В ходе учения на полигоне в полевых условиях было отработано взаимодействие батарей дивизиона на различных режимах связи друг с другом и экипажами транспортно-заряжающих машин (ТЗМ). Также экипажи ЗРПК «Панцирь-С1» отработали устранение неполадок пушечного вооружения в полевых условиях.

Особое внимание было уделено работе ТЗМ, расчёты которых на месте выполняли заряжание боевых машин “с нуля”: от снаряжения лент и коробов зенитных автоматов, до приготовления боевых машин к стрельбе.

Боевая стрельба была выполнена артиллерийским вооружением по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника на удалении 2 километра.

Непосредственно перед стрельбой боевые расчёты отработали упражнения по перекрёстному поиску и уничтожению цели одной и несколькими батареями, созданию и поддерживанию коридоров безопасности.

Экипажи отдельных ЗРПК «Панцирь-С1» отработали упражнения автономной боевой работы по поиску и уничтожению одиночной наземной цели.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304980@egNews

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