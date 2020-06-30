martedì, Giugno 30, 2020
Breaking News

ON CHINA’S THREATS TO IMPOSE VISA RESTRICTIONS ON U.S. OFFICIALS

ON CHINA’S THREATS TO IMPOSE VISA RESTRICTIONS ON U.S. OFFICIALS

ON CHINA’S THREATS TO IMPOSE VISA RESTRICTIONS ON U.S. OFFICIALS

PUBLIC SCHEDULE – JUNE 30, 2020

PRESS RELEASE: ‘BUILD BUILD BUILD’: PRIME MINISTER ANNOUNCES NEW DEAL FOR BRITAIN

SEYCHELLES NATIONAL DAY

SEYCHELLES NATIONAL DAY

SEYCHELLES NATIONAL DAY

REMARKS AT A VIRTUAL PANEL DISCUSSION ON U.S. ENGAGEMENT ON LGBTI ISSUES

VIETNAM: A REMARKABLE RESPONSE WITH LIMITED MEANS

Agenparl
Image default
Home » На Дальнем Востоке военнослужащие ВВО приступили к вождению боевой техники под водой

На Дальнем Востоке военнослужащие ВВО приступили к вождению боевой техники под водой

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 30 giugno 2020
30.06.2020 (04:41)

Танкисты общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, в течение месяца прошли специальный курс подготовки по вождению танков под водой. Всего на обучение привлекалось более 100 экипажей современных танков Т-72Б3 и недавно поступивших «летающих» танков Т-80БВ.

Экипажи перед погружением в воду на тяжелой технике сдали зачеты по легководолазной подготовке с использованием специального противогаза, позволяющего дышать под водой. Данные навыки могут пригодиться экипажу в случае какой-либо экстренной ситуации.

Ориентирование танков при нулевой видимости под водой, при вождении по дну рек и водоемов, осуществлялось при помощи специального бортового устройства. Оно показывало отклонение танка от заданной траектории движения. Глубина водных преград составляла от 4 до 5 метров.

Кроме подводного вождения экипажи отработали погрузку и переправу на понтонных паромах,  которые развернули специалисты инженерных войск. Для переброски 46 тонных машин использовались понтоны из состава понтонно-мостового парка (ПМП).

Кроме того, военнослужащие мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного  в Приморском крае,  завершили подготовку к выполнению одного из самых сложных элементов боевой подготовки вождению боевой техники на плаву и под водой. Тренировки стартуют с начала следующей недели.

Военнослужащие на технике выполнят ряд маневров, таких как обход специальных буйков, обозначающих препятствия, отработают развороты.

В мероприятии будут задействованы многоцелевые легкобронированные тягачи, бронетранспортеры (БТР-80), танки  (Т-72Б), боевые машины пехоты (БМП-2) и другая военная техника.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12299682@egNews

Post collegati

Более 6300 граждан Дальнего Востока и Восточной Сибири призвано в ВС РФ

Redazione

На Дальнем Востоке военнослужащие ВВО приступили к вождению боевой техники под водой

Redazione

В Краснодарском училище летчиков наградили лауреатов Международного салона «Архимед-2020»

Redazione

На Дальнем Востоке прошло учение дальней авиации с выполнением пусков ракет и дозаправкой в воздухе

Redazione

В Государственном летно-испытательном центре завершился месячник противодействия наркомании

Redazione

Гидрографическое судно ТОФ «Пегас» завершило поход в район Курильских островов

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More