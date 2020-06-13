На главной площади столицы Забайкалья провели первую пешую тренировку к военному параду, посвященному 75 годовщине Великой Отечественной войне

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 giugno 2020

13.06.2020 (20:49)

В ходе первой репетиции на главной площади Читы были отработаны элементы приветствия участников парада старших начальников, вынос знамен, прохождение торжественным маршем парадных расчетов и другие строевые элементы. Во время шествия военнослужащие показали высокую строевую выучку, с которой они пройдут торжественным маршем 24 июня.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня на главной площади столицы Забайкальского края в Чите. В военном параде войск Читинского гарнизона примут участие более 1800 человек, в том числе от Восточного военного округа более 1300 военнослужащих.

Командовать парадом будет заместитель командующего общевойскового объединения Восточного военного округа генерал-майор Валерий Шарагов.

Перед проведением репетиции территория центральной площади Читы была обработана силами и средствами подразделения РХБ защиты общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, при помощи авторазливочных станций АРС-14КМ.

Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакт с местным населением максимально исключен. Также участники парада прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции, все результаты отрицательные.

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