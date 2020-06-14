На главной площади столицы Бурятии состоялась тренировка парадных расчетов войск Улан-Удэнского гарнизона

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020
14.06.2020 (04:07)
Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии от Восточного военного округа прошло более 1200 военнослужащих, в частности, парадные расчеты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.
Также в тренировке были задействованы парадные расчеты юнармейцев и военнослужащих-женщин.
Тренировка проводилась с учетом соблюдения мер безопасности, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, в индивидуальных средствах защиты.
На площади Советов генеральная репетиция военного парада состоится 20 июня.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297171@egNews