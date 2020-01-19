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На главной базе Балтийского флота отпраздновали Крещение Господне

by Redazione0

(AGENPARL) – Moscow, dom 19 gennaio 2020

Православные военнослужащие, проходящие службу в Балтийской военно-морской базе, отпраздновали Крещение Господне омовением в ледяной воде. Все желающие могли совершить обряд омовения в специально оборудованной на территории соединения морской пехоты Крещенской купели.

Каждый спуск в воду проходил под наблюдением дежурных врачей, контролирующих самочувствие искупавшихся в ледяной воде. Кроме того, в месте для купания были установлены палатки для переодевания и места для обогрева, в которых предлагался горячий чай.

Перед началом Крещенских купаний помощник командира соединения морской пехоты Балтийского флота по работе с верующими иерей Константин Киосев провел праздничную службу и освятил воду в купели.

Крещенские молебны и освящение воды в этот день состоялись и в других частях г. Балтийска. Помощник командира соединения надводных кораблей Балтийского флота по работе с верующими архимандрит Софроний провел крещенские молебны с обрядом освящения воды в соединениях надводных кораблей и ракетных кораблей и катеров.

Православные воины из частей и соединений, дислоцированных в г. Балтийске посетили праздничные службы, которые прошли в Свято-Георгиевском кафедральном морском соборе и храме святого Александра Невского. 

Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12271469@egNews

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