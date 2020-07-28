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Agenparl

На вооружение топографической части ВВО в Забайкалье поступил новейший автоматизированный машинный комплекс

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 28 luglio 2020

28.07.2020 (07:53)

В топографической части Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, на вооружение принята новейшая подвижная цифровая система ПЦТС-1 «Волынец».

Основным предназначением уникального автоматизированного комплекса является решение задач топогеодезического обеспечения с использованием цифровых технологий передачи, обработки и хранения информации о местности.

Модули системы смонтированы на автомобильных шасси УРАЛ 532361, увеличенной мощности, с кузовами-контейнерами и прицепах 2-ПН-8 с кузовами-контейнерами. Модули оснащены соответствующим технологическим оборудованием.

Немало важно, что в состав системы, помимо топографического и полиграфического модулей, входит модуль жизнеобеспечения личного состава, для проведения мероприятий топообеспечения и привязки в полевых условиях. Помимо этого каждый модуль оснащен автономным электропитанием.

По сравнению с прежними образцами вооружения, в передвижной системе ПЦТС-1 конструктивно предусмотрено решение обширного ряда задач, таких как: оперативное  создание и обновление геоинформационных документов, анализ и оценка местности, размножение цифровой информации, а также создание цифровых ортофотопланов и их привязка к материалам видеосъемки.

Система уже прошла испытания при выполнении задач топографического обеспечения, при проведении учений и тактико-специальных тренировок.  При этом в значительной мере уменьшились сроки выполняемых задач при требуемом качестве обработки данных.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304194@egNews

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