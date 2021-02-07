На Балтийском флоте стартовал второй этап конкурса полевой выучки снайперских подразделений «Снайперский рубеж»

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021

07.02.2021 (11:30)

На Балтийском флоте снайперы из соединений и воинских частей армейского корпуса флота начали подготовку ко второму этапу конкурса полевой выучки снайперских подразделений «Снайперский рубеж», который будет проводиться в рамках Армейских международных игр – 2021.

В ходе состязаний военнослужащие отрабатывают поражение целей без пристрелочного выстрела и применение подручных средств для маскировки огневых позиций, в том числе на местности без естественных укрытий.

На этапе соревнований особое внимание уделяется вопросам разведки целей и определения дальности до них, ведению прицельного огня из снайперских винтовок СВД и СВД-С на дистанциях от 500 до 1300 метров в различных условиях днем и ночью, а также корректированию огня с применением приборов наблюдения и прицеливания.

Завершающим этапом станет 3-километровый марш-бросок, во время которого снайперы продемонстрируют навыки в ориентировании на местности. В конечной точке маршрута им предстоит показать свое умение поражать живую силу условного противника на предельно дальних дистанциях.

В данном этапе принимают участие свыше 50 снайперов, среди которых есть как опытные военнослужащие по контракту, имеющие достаточный опыт, так и начинающие снайперы.

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