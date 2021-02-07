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Agenparl

На Балтийском флоте пройдут состязания военных поваров и хлебопеков

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021

07.02.2021 (11:50)

В феврале на Балтийском флоте пройдет отборочный этап конкурса на звание лучшего специалиста продовольственной службы. Более 50 поваров и хлебопеков будут соревноваться в кулинарном искусстве, обеспечивая личный состав горячим питанием в полевых условиях.

В первенстве примут участие военнослужащие как по призыву, так и по контракту, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях Минобороны России.

В рамках состязания конкурсантам предстоит выполнить комплексный норматив по развертыванию современной прицепной блочно-модульной кухни и приготовить загаданные блюда. Военные пекари выполнят аналогичный норматив на полевых технических средствах.

По условиям конкурса участник, не уложившийся в отведенные временные нормативы, лишается права продолжать борьбу. Основным критерием оценки кулинарного мастерства будет является качество приготовленного продукта.

Кроме навыков по специальности, военные повара сдадут нормативы по огневой подготовке.

Военнослужащим, названным по итогам первого этапа конкурса лучшими поварами и пекарями, в марте предстоит показать свои навыки в масштабе Балтийского флота. Летом борьба за лавры лучшего хлебопека и повара развернется уже на уровне Западного военного округа.

Данные соревнования на Балтийском флоте проводятся в рамках подготовки к Международным армейским играм «АРМИ-2021».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342818@egNews

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