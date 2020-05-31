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Agenparl

На Балтийском флоте подвели итоги боевой подготовки за зимний период обучения и определили задачи на перспективу

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 maggio 2020
31.05.2020 (21:36)

Результаты деятельности командования и личного состава объединений, соединений и воинских частей Балтийского флота за первое полугодие были рассмотрены и обсуждены в рамках состоявшегося под руководством командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова заседания военного совета. В мероприятии, которое состоялось в режиме видеоконференции приняли участие офицеры органов управления флота, командиры объединений, соединений, воинских частей и кораблей, а также представители органов военной юстиции и Федеральной службы безопасности по Балтийскому флоту и войскам Калининградской области.

В зимнем периоде обучения моряки-балтийцы показали высокие результаты боевой подготовки, которые предстоит подтвердить в ходе выполнения практических задач в море и на полигонах боевой подготовки. Так, в зимнем периоде обучения экипажами кораблей было отработано и сдано более 90 курсовых задач, выполнено более 700 мероприятий боевой подготовки. Наплаванность надводных кораблей флота составила более 900 суток, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение связано с активной учебно-боевой деятельностью в зоне ответственности флота и многочисленными мероприятиями по обеспечению испытаний новых кораблей, что не могло не сказаться позитивно на общем уровне подготовки экипажей.

Части и соединения армейского корпуса Балтийского флота выполнили план боевой подготовки 100 %.  В общей сложности, личным составом было проведено более 1600 различных мероприятий боевой подготовки, что на 10 % больше, чем в прошлом году. В частности, увеличилось количество учений, стрельб отделений, стрельб из боевых машин и стрелкового оружия, а также занятий по вождению техники. Было проведено около 800 различных стрельб, причем почти 400 из них ночью. План учебно-тренировочных прыжков с парашютом в соединениях и частях флота выполнен, совершено более 2400 парашютных прыжков. Общий налёт в морской авиации БФ превысил 2000 часов, что на 5 % выше аналогичного периода прошлого учебного года.

По итогам зимнего периода обучения 2019 года около 30 подразделений флота претендуют на включение в перечень «Ударных».

В зимнем периоде обучения соединения, воинские части Балтийского флота приняли участие в 24 отборочных этапах, проводимых в рамах Армейских международных игр – 2020.

В числе лучших по итогам зимнего периода – Балтийская военно-морская база, соединение десантных кораблей, 7 отдельный мотострелковый полк, артиллерийская бригада, истребительный авиационный полк, соединение ПВО БФ.

 Среди кораблей отмечен корвет «Стойкий», большой десантный корабль «Королёв», малый противолодочный корабль «Кабардино-Балкария», малый ракетный корабль «Серпухов» и морской тральщик «Александр Обухов».

В ходе заседания военного совета командованием БФ были поставлены задачи на летний период обучения. Среди них – поддержание и совершенствование уровня боевого мастерства при выполнении задач в соответствии с предназначением, организация качественной подготовки подразделений, представленных к присвоению наименований «Ударные». Большое внимание будет уделено и подготовке команд к участию в Международных армейских играх – 2020, состязаниях на кубки и призы Главнокомандующего ВМФ.

В июле балтийцам предстоит организовать и провести на полигоне «Хмелёвка» третий всеармейский этап «Морского десанта-2020», а также самим успешно выступить в этом состязательном мероприятии.

Среди важных задач – участие в международном военно-техническом форуме, в IX Международном военно-морском салоне и Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 26 июля.

В ближайшее время Балтийский флот продолжит активно ходить в походы. Много внимания будет уделено работе разнородных группировок кораблей в ближней морской зоне: в пределах Балтийского моря запланировано проведение нескольких тактических, двухсторонних учений и сбор-походов. Также корабли флота в рамках 10 дальних походов продолжат выполнять задачи в районах Северной Атлантики и в Средиземном море.

В конце этого года флот пополнится ещё одним малым ракетным кораблём проекта 22800 «Каракурт», «Одинцово», который в настоящее время проходит заводские ходовые испытания.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295172@egNews

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