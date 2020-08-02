На базе военкомата Республики Алтай проходит отбор абитуриентов для поступления в военные вузы

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (10:28)

На базе военного комиссариата Республики Алтай проходит отбор абитуриентов для поступления в военные высшие учебные заведения Министерства Обороны Российской Федерации.

В целях недопущения распространения COVID-19 набор абитуриентов проводится специальной выездной группой, в которую входят представители военных вузов, специалисты по профессиональному отбору и физической подготовке. Выездная группа проводит отбор кандидатов для поступления во все вузы Минобороны России.

В течении трех недель специалистам совместно с представителями военного комиссариата предстоит определить уровень физической подготовленности и здоровья, а также профессиональной и психологической пригодности кандидата. После чего, приемные комиссии военных учебных заведений по результатам выездных групп, результатов ЕГЭ и индивидуальных достижений проведут профотбор. Абитуриенты, успешно прошедшие все мероприятия по отбору, будут вызваны в вузы для дальнейшего обучения.

Набор в военные высшие учебные заведения впервые проходит в регионе проживания абитуриентов и будет завершен к 10 августа.

Новости по теме:

Метки: