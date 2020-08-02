domenica, Agosto 2, 2020
Breaking News

IL DOVERE DI RICORDARE A 76 ANNI DAL GENOCIDIO DEI ROM E…

IL PERDONO DI ASSISI NEL CUORE DI FRA ANDREA, MEDICO VOLONTARIO NELLA…

MUSEI VATICANI. LA BELLEZZA CI UNISCE #60

ON THE POSTPONEMENT OF HONG KONG’S LEGISLATIVE COUNCIL ELECTIONS

ON THE POSTPONEMENT OF HONG KONG’S LEGISLATIVE COUNCIL ELECTIONS

ON THE POSTPONEMENT OF HONG KONG’S LEGISLATIVE COUNCIL ELECTIONS

TRAVEL UPDATE

REDUCING DATA COSTS WITHOUT JEOPARDIZING GROWTH

INSIGHTS ON RACIAL AND ETHNIC HEALTH INEQUITY IN THE CONTEXT OF COVID-19

FASE 3: SQUERI (FI), DISTANZIAMENTO TRENI? GOVERNO INSEGUE VISIBILITà

Agenparl

На базе военкомата Республики Алтай проходит отбор абитуриентов для поступления в военные вузы

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (10:28)

На базе военного комиссариата Республики Алтай проходит отбор абитуриентов для поступления в военные высшие учебные заведения Министерства Обороны Российской Федерации.

В целях недопущения распространения COVID-19 набор абитуриентов проводится специальной выездной группой, в которую входят представители военных вузов, специалисты по профессиональному отбору и физической подготовке. Выездная группа проводит отбор кандидатов для поступления во все вузы Минобороны России.

В течении трех недель специалистам совместно с представителями военного комиссариата предстоит определить уровень физической подготовленности и здоровья, а также профессиональной и психологической пригодности кандидата. После чего, приемные комиссии военных учебных заведений по результатам выездных групп, результатов ЕГЭ и индивидуальных достижений проведут профотбор. Абитуриенты, успешно прошедшие все мероприятия по отбору, будут вызваны в вузы для дальнейшего обучения.

Набор в военные высшие учебные заведения впервые проходит в регионе проживания абитуриентов и будет завершен к 10 августа.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305014@egNews

Post collegati

На базе военкомата Республики Алтай проходит отбор абитуриентов для поступления в военные вузы

Redazione

В Волгоградской области дочери гвардии сержанта Красной армии вручили удостоверение к Ордену Ленина

Redazione

IN A FIRST, MINISTRY OF RAILWAYS ORGANIZES VIRTUAL RETIREMENT FUNCTION FOR 2320 SUPERANNUATING OFFICIALS CONNECTING ALL ZONES/DIVISIONS/PRODUCTION UNITS ON VIRTUAL PLATFORM

Redazione

INDIA RECORDS HIGHEST EVER SINGLE DAY COVID-19 RECOVERIES OF 51,255

Redazione

SHRI SANJAY DHOTRE INAUGURATES BHARAT AIRFIBER , A LAST MILE TELECOM CONNECTIVITY SOLUTION BASED ON RADIO NETWORK

Redazione

Военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО отразили нападение условных террористов

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More