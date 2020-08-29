sabato, Agosto 29, 2020
Breaking News

DEPUTY SECRETARY OF STATE BIEGUN’S MEETINGS IN VIENNA, AUSTRIA

DEPUTY SECRETARY OF STATE BIEGUN’S MEETINGS IN VIENNA, AUSTRIA

VENEZUELA, RAFAEL RAMíREZ CARREñO:HARVEST NATURAL RESOURCES HA ANNUNCIATO IL RITIRO VOLONTARIO DELLA…

MIGRANTI, I COMBONIANI: RESTIAMO UMANI PER DIFENDERE GIUSTIZIA E DIGNITà

BARTOLOMEO I: NON C’è PROGRESSO FONDATO SULLA DISTRUZIONE DELLA NATURA

HEBDOMADA PAPAE IL GR IN LATINO DEL 29 AGOSTO

CS_SCUOLA, AL VIA LA “CHIAMATA VELOCE” DEI DOCENTI POSSIBILE ADERIRE FINO AL…

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE: NECESSARIA IN SOCIETà DEMOCRATICHE E PLURALISTICHE

RECOVERY FUND, MARTEDì AUDIZIONE GENTILONI – ALLE 10,30 DIRETTA WEBTV

COVID, SALVINI: LO SMART WORKING NON DIVENTI LA REGOLA, A RISCHIO LAVORO,…

Agenparl
Image default
Home » На аэродроме Кубинка завершены демонстрационные полёты в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020»

На аэродроме Кубинка завершены демонстрационные полёты в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 29 agosto 2020
29.08.2020 (17:36)

В ходе динамического показа на аэродроме Кубинка в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020», проводимого с 23 по 29 августа 2020 г., были представлены более 70 натурных образцов авиационной техники по типам авиации на открытой площадке; демонстрационные полеты, летная программа для широкой публики, научно-деловая и образовательные программы, мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В динамическом показе современной боевой авиации участвовали фронтовые бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-35М, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ, а также пилотажная группа “Беркуты” на Ми-28Н.

В общей программе показа участвовали авиационные группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты». Также свою программу продемонстрировали пилотажная группа «Первый полет» на самолетах Як-52 и абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту, заслуженный мастер спорта России Светлана Капанина на самолете «EXTRA».

Группа высшего пилотажа ВКС России “Стрижи” на форуме “АРМИЯ-2020” впервые представили летную программу на девяти истребителях МиГ-29 (ранее группа демонстрировала пилотаж на шести истребителях).

Пилотажная группа “Русские витязи” представила обновленную летную программу. Летчики демонстрировали пилотаж как на недавно полученных Су-35С, так и на Су-30СМ, что подчеркивает профессионализм пилотов, выполняющих фигуры высшего пилотажа в одном строю на разных типах истребителей.

“Стрижи” и “Витязи” выступают на боевых, а не специально подготовленных для воздушного шоу истребителях. На этих же машинах они в рамках боевой подготовки отрабатывают учебно-боевые задачи, в том числе с реальным поражением воздушных и наземных мишеней на военных полигонах.

Для участия в динамическом показе привлекались 23 единицы авиационной техники, а за все время проведения форума пилоты налетали 5 смен и около 70 часов.

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12310958@egNews

Post collegati

В рамках международного конкурса «Полярная звезда» Российская команда стала лучшей в точности и слаженности группового десантирования

Redazione

На аэродроме Кубинка завершены демонстрационные полёты в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020»

Redazione

Парашютисты ЦВО впервые продемострировали посетителям форума «Армия-2020» двойную «этажерку»

Redazione

Более 400 военных музыкантов ЗВО исполнят «Увертюру 1812 года» в честь 180-летия Чайковского в Санкт-Петербурге

Redazione

В фанзоне АрМИ-2020 работает площадка киберспорта, которую уже посетили более 9 тысяч человек

Redazione

Команда России стала победителем конкурса «Безопасная среда» Армейских международные игр

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More