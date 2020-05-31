На аэродроме Елизово завершился перевод авиатехники Тихоокеанского флота на летний период эксплуатации

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 maggio 2020

31.05.2020 (06:07)

На аэродроме Елизово Камчатского края завершена проверка и контроль готовности морской авиации Тихоокеанского флота к эксплуатации в летний период.

Специалистами инженерно-авиационной службы отдельного смешанного полка войск и сил на северо-востоке России выполнена проверка качественного состояния и готовности к боевому применению авиационной техники, доукомплектование запасными частями, а также проведена дозаправка установленными видами горючего, смазочными материалами и специальными техническими жидкостями.

При выполнении мероприятий сезонного обслуживания особое внимание техники авиаполка обращали на особенности эксплуатации каждого типа самолёта и решаемые им задачи.

Кроме того, на аэродроме проведена проверка всех аэродромных сооружений и средств обеспечения полетов.

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