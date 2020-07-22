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Home » На аэродромах “Иваново-Северный” и “Дубровичи” стартовал второй этап масштабного командно-штабного учения с группировкой Воздушно-десантных войск

На аэродромах “Иваново-Северный” и “Дубровичи” стартовал второй этап масштабного командно-штабного учения с группировкой Воздушно-десантных войск

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 22 luglio 2020

22.07.2020 (20:24)

В ходе проходящего в Рязанской области командно-штабного учения с группировкой Воздушно-десантных войск, на аэродромах “Иваново-Северный” в Ивановской и “Дягилево” в Рязанской области завершена погрузка военной и специальной техники в самолеты Ил-76мд Военно-транспортной авиации ВКС России. Всего было загружено около 60 единиц военной и специальной техники, в том числе 3 единицы новейших БМД-4М из состава гвардейского парашютно-десантного полка, дислоцированного в г. Рязани. Посадка личного состава в самолеты пройдет рано утром 24 июля текущего года. По замыслу учения военнослужащим Ивановского и Тульского воздушно-десантных соединений предстоит десантироваться на площадки приземления “Житово” и “Новики” в Рязанской области с последующим выполнением задач по захвату аэродрома и уничтожением условного противника. Особенностью предстоящего десантирования является тот факт, что впервые из самолета Ил-76мд будет десантирована штатная техника парашютно-десантного взвода в составе трех единиц новейших БМД-4М общей массой около 42 тонн.  
Всего в учении задействовано около 6000 военнослужащих ВДВ, более 400 единиц боевой и специальной техники, среди которых современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», а также модернизированные БМД-2КА-У и бронетранспортеры БТР-Д, 120-мм самоходные орудия 2С9 «Нона-С», 122-мм гаубицы Д-30, зенитные ракетные комплексы «Стрела-10М», реактивная артиллерия, инженерные машины разграждения, плавающие транспортеры ПТС-2, понтонные переправы, автомобильная техника и техника связи.  
Также в учении задействовано более 40 самолётов Ил-76мд Военно-транспортной авиации для десантирования личного состава и техники, более 10 транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ и 5 ударных вертолётов Ми-24, пара истребителей-бомбардировщиков Су-34».  
Руководит учением командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303413@egNews

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