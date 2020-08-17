Начался прием заявок на престижную стипендиальную программу SCHWARZMAN SCHOLARS

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), lun 17 agosto 2020
Schwarzman Scholars — это одногодичная стипендиальная программа с полным покрытием для будущих мировых лидеров. До 22 сентября студенты, магистранты и аспиранты могут подать заявку на участие. Стипендия поможет развить лидерские навыки и войти в будущую мировую политическую и бизнес элиту. Обучение проходит на английском языке.
Основные требования к кандидатам:
- Сильные лидерские качества;
- Возраст 18 до 28 лет;
- Знание английского языка — Advanced и выше.
Полная стипендия включает в себя: 100% покрытие стоимости обучения на программе магистратуры Global Affairs; оплату авиаперелёта, проживания, питания, медицинской страховки, учебников; бесплатное изучение китайского языка; стипендию 4000 USD.
- Начало учёбы: сентябрь 2021 г.
- Дедлайн: 22 сентября 2020 г.
Подробнее можно узнать по ссылке.
Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/08/17/10725/