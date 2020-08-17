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Home » Начался прием заявок на престижную стипендиальную программу SCHWARZMAN SCHOLARS

Начался прием заявок на престижную стипендиальную программу SCHWARZMAN SCHOLARS

by Redazione00

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), lun 17 agosto 2020

Schwarzman Scholars — это одногодичная стипендиальная программа с полным покрытием для будущих мировых лидеров. До 22 сентября студенты, магистранты и аспиранты могут подать заявку на участие. Стипендия поможет развить лидерские навыки и войти в будущую мировую политическую и бизнес элиту. Обучение проходит на английском языке.

Основные требования к кандидатам:

  • Сильные лидерские качества;
  • Возраст 18 до 28 лет;
  • Знание английского языка — Advanced и выше.

Полная стипендия включает в себя: 100% покрытие стоимости обучения на программе магистратуры Global Affairs; оплату авиаперелёта, проживания, питания, медицинской страховки, учебников; бесплатное изучение китайского языка; стипендию 4000 USD.

  • Начало учёбы: сентябрь 2021 г.
  • Дедлайн: 22 сентября 2020 г.

Подробнее можно узнать по ссылке

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/08/17/10725/

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