(AGENPARL) – Moscow, dom 19 gennaio 2020

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(21:48)

В Тульском государственном музее оружия состоялась торжественная церемония принятия присяги новобранцами, пополнившими ряды научно-производственной роты Тульской гвардейской Краснознамённой ордена Кутузова воздушно-десантной дивизии.

Молодые инженеры и конструкторы пройдут службу на базе Тульской десантной дивизии и совместят ее с работой на двух крупных оборонных предприятиях региона: конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова и научно-производственном объединении «Сплав».

Организация научно-производственных рот способствует развитию и укреплению кадрового потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также позволяет сохранить технических молодых специалистов, которые уже работают на производстве. Цель создания научно-производственной роты в том, чтобы выпускники высших учебных заведений Тулы продолжали развивать свои академические знания и применяли их на практике.

Одновременная научно-производственная деятельность с прохождением военной службы позволяет повысить обороноспособность страны и сохранить молодых специалистов, формируя и продолжая династии оружейников Тульского края.

Командованием соединения и руководством военно-промышленных предприятий Тульской области проводится большая работа по популяризации и повышению престижа службы в Вооруженных Силах и занятию научной и производственной деятельностью.

Для 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии это четвертый набор военнослужащих в научно-производственную роту, более 70 человек уже прошло службу за это время в рядах научно-производственной роты.

Научно-производственная рота в Тульской области создана одной из первых на территории России и занимает лидирующие позиции в разработке и внедрению новых образцов вооружения и военной техники. В такие роты отбирают профессиональных и высококвалифицированных специалистов.