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Научная библиотека Пермского Политеха приглашает на первую в 2020 году выставку-просмотр новых книг

by Redazione0

(AGENPARL) – Perm (Russia), gio 16 gennaio 2020

Научная библиотека Пермского Политеха приглашает на первую в 2020 году выставку-просмотр новых книг

Научная библиотека Пермского Политеха приглашает на первую в 2020 году выставку-просмотр новых книг.

Книжные новинки, пополнившие коллекцию фондов научной библиотеки, представлены в зале периодической литературы отдела читальных залов от ведущих российских издательств: «Тонкие наукоемкие технологии/ТНТ» — по комплексу инженерных дисциплин (машиностроение, электротехника, вычислительные технологии), философии и подготовке квалификационных работ бакалавров; «Русайс/Ru Science» представляют научные работы (монографии) в области экономики и статистики, менеджмента; «Кнорус» — учебные издания по высшей математике, промышленной экономике и менеджменту; «Юрайт» представляет учебные издания в серии «Бакалавр. Академический курс» по статистике, высшей математике (теория вероятностей), управлению инвестициями, технологии переработки полимеров; «Университетская книга» — по неорганической кристаллохимии, грунтоведению; «ГИОРД» представляет учебное пособие по курсовому проектированию подъемно-транспортного оборудования; «Архитектура-С» — по архитектурным конструкциям.

Новинки от нашего университетского «Издательства ПНИПУ», представленные на данном просмотре: «Введение в синергетику: курс лекций», авторы — А.Н. Паршаков, Д.А. Браун; «Введение в механику несжигаемой жидкости: учебное пособие», авторы — В.И. Колесниченко, А.Н. Шарифулин; «Общая химическая технология: учебно-методическое пособие», авторы — О.А. Федотова, А.Д. Кобелева, Г.Е. Тюленева; «Химические реакторы: учебное пособие», автор — А.Г. Хлуденев; «Механическая обработка пластиков: учебное пособие», авторы — Д.И. Токарев, Е.В. Матыгуллина; «Подъемно-транспортные машины: учебно-методическое пособие», авторы — М.А. Лосев, Д.М. Караваев, А.А. Крюков, Е.В. Матыгуллина; «Ракетные твердые топлива. Ракетные двигатели на твердом топливе: учебное пособие», авторы — Э.М. Нуруллаев, Г.В. Куценко; «Проектирование поисково-оценочных и разведочных работ на нефть и газ: учебно-методическое пособие», автор — С.Н. Кривощеков; «Обогащение полярных ископаемых: учебное пособие», авторы — Е.В. Челпанова, И.А. Морозов.

Подробнее познакомиться со всеми представленными книжными новинками можно в читальном зале (ауд. 270 гл. к.). Выставка пройдет до 23 января. 
 

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/01/16/10276/

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