Названы победители Всероссийского конкурса военной вышивки «Суровая нитка»

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15.11.2020 (21:26)

На YouTube канале Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе прошла торжественная церемония награждения победителей VI Всероссийского конкурса военной вышивки «Суровая нитка».

В фойе главного зала ЦДРА в этот день разместилась роскошная экспозиция творческих работ победителей и призеров завершившегося конкурса. Знакомство с выставкой происходило под аккомпанемент красивой, трогательной песни, посвященной мастерам военной вышивки, которую специально к конкурсу написал автор-исполнитель военно-патриотических песен Станислав Шубин.

Зрителей радушно встретил ведущий церемонии – солист концертного ансамбля ЦДРА лауреат всероссийских конкурсов Алексей Зубарев.

Нынешний конкурс, цель которого развитие культурно-досуговой работы, пропаганда лучших армейских и флотских традиций, возрождение и сохранение традиций вышивки на военную тематику, посвящен объявленному в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Году памяти и славы. Это и определило тематическую направленность большинства творческих работ. Кроме того, немалое их число отражает любовь авторов к Родине, преемственность поколений и уверенность в светлом завтрашнем дне.

Все это в своем приветственном слове к участникам Всероссийского конкурса «Суровая нитка» отметил начальник ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко.

Нитью времени назвала конкурс начальник отдела культурных программ Департамента культуры Минобороны России Ольга Фаллер, подразумевая, что созданные мастерами вышивки работы отображают нашу славную историю, далекие события тех грозных военных лет, образы героев, ковавших Победу.

Бессменный на протяжении всех шести лет член жюри конкурса – редактор отдела редакции газеты «Красная звезда» заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Павлюткина отметила, что «Суровая нитка» объединила массу необычайно талантливых людей из разных уголков России, которые не перестают поражать своим искусством.

На конкурс были представлены 140 работ из 29 регионов нашей страны, и член жюри – художник Студии военных художников имени М.Б.Грекова Сергей Трошин выразил свое восхищение по поводу многих творческих работ, которые отличаются яркостью, самобытностью, неординарным авторским решением.

Согласно итогам, первое место в возрастной категории до 14 лет присуждено Владиславу Вершинину из Петрозаводского президентского кадетского училища за работу «Время первых» и представительнице Пансиона воспитанниц Минобороны России, создавшей работу «Поэма «Города-герои» (отрывок). Город-герой Москва». Обладателем Гран-при с работой «Вечная Память» стала юная жительница Севастополя Мария Чупрышева.

В возрастной категории от 14 до 18 лет первое место занял Ярослав Романчук из Тульского суворовского военного училища, его работа «Дети войны».

В категории от 18 лет успех сопутствовал Ирине Кравец и Екатерине Сухомлиновой, представляющих Владивостокское президентское кадетское училище, создавших «Панно «Платок Памяти». И Людмиле Никитиной из подмосковного Ногинска, она – автор живописного полотна «Триумф победившей Родины». А Гран-при в родной Новосибирск увезут Ольга Поддубная, Анна Поддубная и Вероника Алексеева. Их работа – «Панно «Всем миром, всем народом, всей землёй поклонимся за тот великий бой».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324787@egNews