Над главной базой Северного флота поднят огромный триколор

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020

22.08.2020 (15:00)

Сегодня в честь Дня государственного флага Российской Федерации в главной базе Северного флота – городе Североморске на флагштоке мыса Алыш был поднят огромный российский триколор. Размеры полотнища 4 на 6 метров. Флаг был специально изготовлен для подъёма в дни торжеств. Право поднять самый большой государственный флаг было предоставлено городским волонтёрам, которые уже полгода занимаются оказанием помощи пожилым людям в условиях сложной эпидемической обстановки и другими общественно полезными делами.

Государственные флаги вместе с Андреевскими флагами и флагами расцвечивания были сегодня торжественно подняты на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения в базах Северного флота.

Накануне праздника с личным составом кораблей и береговых частей Северного флота проведены занятия по истории создания российского триколора, который был введён в эпоху Петра Великого именно, как государственный флаг, который поднимали на российских судах.

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