sabato, Agosto 22, 2020
Breaking News

LA COLONNA MARIANA DI PRAGA CONSACRATA DAL CARDINALE DUKA

PAOLO VI IN AMERICA LATINA, IL SESSANTOTTO DELLA CARITà

L’OMS ANNUNCIA: PANDEMIA SCONFITTA ENTRO DUE ANNI

COVID, SALVINI: IL GOVERNO HA IGNORATO LE PROPOSTE DELLE SCUOLE CATTOLICHE. CONTE-AZZOLINA…

HEBDOMADA PAPAE: IL GR IN LATINO DEL 22 AGOSTO

IN MALAWI ARRIVANO I RESPIRATORI DONATI DAL PAPA

COVID, SALVINI: SBARCHI, CLANDESTINI IN FUGA E MINACCE AI SINDACI. ROMANZO CRIMINALE…

CS_SCUOLA. MINISTERO: DALL’1 SETTEMBRE RECUPERO APPRENDIMENTI, DAL 14 LE LEZIONI

FRANCESCO: NON SI USA IL NOME DI DIO PER TERRORIZZARE LA GENTE

AYUSO: LA FRATELLANZA è UNA IDENTITà CHE RISPETTA LE DIFFERENZE

Agenparl
Image default
Home » Над главной базой Северного флота поднят огромный триколор

Над главной базой Северного флота поднят огромный триколор

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020

22.08.2020 (15:00)

Сегодня в честь Дня государственного флага Российской Федерации в главной базе Северного флота – городе Североморске на флагштоке мыса Алыш был поднят огромный российский триколор. Размеры полотнища 4 на 6 метров. Флаг был специально изготовлен для подъёма в дни торжеств. Право поднять самый большой государственный флаг было предоставлено городским волонтёрам, которые уже полгода занимаются оказанием помощи пожилым людям в условиях сложной эпидемической обстановки и другими общественно полезными делами.

Государственные флаги вместе с Андреевскими флагами и флагами расцвечивания были сегодня торжественно подняты на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения в базах Северного флота.

Накануне праздника с личным составом кораблей и береговых частей Северного флота проведены занятия по истории создания российского триколора, который был введён в эпоху Петра Великого именно, как государственный флаг, который поднимали на российских судах.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308966@egNews

Post collegati

Армия ВВС и ПВО Северного флота воспитает ялтинскую молодёжь

Redazione

Над главной базой Северного флота поднят огромный триколор

Redazione

Более 8 тыс. порций солдатской каши планируют приготовить военные повара на МВТФ «Армия-2020» под Самарой

Redazione

Связисты Балтийского флота восстановили условно нарушенную связь в ходе учения

Redazione

На конкурсе «Десантный взвод-2020» определена международная судейская коллегия

Redazione

Российские десантники выйдут четвертыми на старт «Десантного взвода»

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More