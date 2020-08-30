Наблюдатели из Пакистана ознакомились с условиями проведения конкурса «Авиадартс»

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 30 agosto 2020

30.08.2020 (19:15)

Представители Военно-воздушных сил Исламской Республики Пакистан ознакомились с правилами и условиями проведения Международного конкурса «Авиадартс», требованиями к конкурсантам и авиационной технике в каждой из номинаций соревнования.

Накануне на полигоне Дубровичи (Рязанская обл.) наблюдатели из Пакистана посмотрели тактический эпизода «Авиамикс», в рамках которого летчики Воздушно-космических сил России показали различные элементы конкурса «Авиадартс», выполнили групповое бомбометание, массированные ракетные удары по наземным целям, пуски ракет с различных видов маневра, продемонстрировали элементы воздушного боя, истребительное прикрытие действий ударной авиации, высадку тактического десанта с вертолета Ми-26 и другие задачи по предназначению.

Предварительно летчики ВВС Пакистана, прибывшие в Рязанскую область на конкурс «Авиадартс», проявили заинтересованность в участии в соревнованиях в следующем году.

В Международном конкурсе «Авиадарст-2020» участвуют команды Российской Федерации и Республики Беларусь. В ходе конкурса летчики соревнуются в следующих зачетных дисциплинах: воздушная разведка (обнаружение целей в заданном квадрате с указанием координат), навигация (прохождение контрольных точек в заданное время), техника пилотирования (выполнение комплекса фигур пилотажа в составе пары), боевое применение по наземным целям (бомбометание, пуски ракет и стрельба из пушек по назначенным мишеням). В соревнованиях принимают участие более 40 экипажей. Каждая команда выступает на своей авиационной технике. (Задействованы самолеты: Су-35с, Су-30см, Су-25 различной модификации, Як-130; вертолеты: Ка-52, Ми-28н, Ми-24, Ми-8 различной модификации). Зачет будет проводиться в4 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых вертолетах и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

Конкурс продлится до 5 сентября с.г.

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