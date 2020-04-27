(AGENPARL) – MOSCOW, lun 27 aprile 2020

27.04.2020 (05:00)

Александро Сегрецио – мэр города Понтольо провинции Брешия встретил российских специалистов, прибывших для проведения дезинфекции пансионата для пожилых людей. Он поблагодарил российских военнослужащих, отметив важность проводимых мероприятий. «Спасибо вам за то, что вы приехали к нам и оказываете столь важную помощь. Люди других городов отметили что русские мало говорят но много делают»-сказал Александро Сегрецио.

Мэр коммуны Палаццоло-супль’Олье Габриелле Дзанни встретил российских военных специалистов и сообщил о важности оказываемой помощи и о том, что это не будет забыто:

«Для нас ваша помощь очень много значит, и вообще в данной организации собирается люди НАШЕГО города, люди пожилые и слабые, и ваша профессиональная помощь очень важна, мы очень ценим ее и бесконечно вас благодарим.

Для меня это в первую очередь признак солидарности между нашими странами. Мы не ожидали подобной помощи от вас, но мы очень благодарны вам за неё, и мы надеемся, что сможем Вам ответить тем же. Пусть только ситуация будет не такая тяжелая, как у нас, а более приятный повод».

Дон Паоло Сальвадоре Священник коммуны Палаццоло-супль’Олье и президент дома для пожилых людей Don F. Cremona при встрече российских военнослужащих отметил, – «Без сомнений мы рады вашему приезду. Потому что, как вы знаете, несколько недель назад у нас начались сложности с персоналом, попросту говоря, его не хватает, и ваша помощь является знаком международной солидарности. Вы знаете, я был в России, и да, она далеко. Но эта дистанция между странами становится короче, потому что у вас есть сердце».

Джузеппе Мондини, главный директор Don F. Cremona при встрече заявил о важности оказываемой помощи, – «Да, мы ждали вас, потому что мы нуждались в вашей помощи. Так же я должен сказать, что этот вирус, который поразил всю Европу и в частности Ломбардию, стёр все различия между всеми народами и людьми. Он показал, что все народы и все люди одинаковы. И ваша помощь очень, очень важна для нас».

Кроме этого российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё 3 лечебных учреждений провинции Брешиа.

Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Понтольо, Палаццоло-супль’Олье и Колонье провинции Брешиа.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 80 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 88 зданий и сооружений, более 680 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 135 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12289003@egNews