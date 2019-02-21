(AGENPARL) – Moscow, gio 21 febbraio 2019
В музее города Новосибирска прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию зала воинской славы Новосибирской ракетной дивизии – «Прославленная Глуховская дивизия – гордость Калининского района».
В ноябре 1942 года была сформирована 1-я артиллерийская дивизия Резерва Верховного Главного Командования (РВГК). В которое одними из первых на вооружение поступили «Катюши», а первый бой –
в Сталинградской битве.
11 июня 1961 г. на основе прославленной артиллерийской дивизии
в Новосибирске была сформирована гвардейская Глуховская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого ракетная дивизия.
В открытии приняли участие, ветераны дивизии, командование, юнармейские отряды, глава Калининского района и военнослужащие ракетного соединения.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Fonte/Source: https://pda.mil.ru:443/pda/news/more.htm?id=12218450@egNews