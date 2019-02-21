(AGENPARL) – Moscow, gio 21 febbraio 2019

В музее города Новосибирска прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию зала воинской славы Новосибирской ракетной дивизии – «Прославленная Глуховская дивизия – гордость Калининского района».

В ноябре 1942 года была сформирована 1-я артиллерийская дивизия Резерва Верховного Главного Командования (РВГК). В которое одними из первых на вооружение поступили «Катюши», а первый бой –



в Сталинградской битве.

11 июня 1961 г. на основе прославленной артиллерийской дивизии



в Новосибирске была сформирована гвардейская Глуховская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого ракетная дивизия.

В открытии приняли участие, ветераны дивизии, командование, юнармейские отряды, глава Калининского района и военнослужащие ракетного соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Fonte/Source: https://pda.mil.ru:443/pda/news/more.htm?id=12218450@egNews